As 7 dicas para aumentar as mamas sem recorrer a cirurgia

Formas naturais podem ajudá-la a aumentar as mamas.

17:05

O tamanho das mamas é um tema sensível a todas as mulheres e às vezes pode determinar a auto-estima. Por isso, há um conjunto de características para quem gostava de ver o tamanha do peito aumentar, sem recorrer a uma cirurgia.

Corrija a sua postura

Ombros curvados podem promover a que as mamas parecerem menores, uma vez que ficam "escondidas". Estar com a postura correta, com as costas retas, os ombros para trás, a cabeça alta e o pescoço elevado deixa o peito aberto e faz as mamas maiores, ou pelo menos mais salientes.

Faça exercícios específicos

O peito também pode aumentar com exercícios físicos que estimulam os músculos dessa área específica do corpo, como flexões, mas também exercícios para as costas e os ombros, que ajudam na manutenção de uma postura correta. Além do tamanho, os treinos podem dar firmeza e deixar as mamas com um formato mais bonito.

Usar um bom sutiã

Usar sutiãs do tamanho correto, que sustentem as mamas e não as deixem 'espalmadas' é uma boa estratégia para fazer a mamas parecerem maiores, além de ser mais confortável. Ainda é possível encontrar modelos acolchoados ou elevador, que adicionam mais volume e firmeza ao busto. O contrário, sutiãs apertados ou finos, acabam por apertar as mamas e fazê-las parecer ainda menores.

Use tops com padrões

Tops com padrões na zona do peito ajudam a criar a ilusão de que as mamas são maiores e mais bonitas simplesmente ao chamar atenção para as curvas que naturalmente já existem. Cachecóis também podem ter o mesmo efeito.

Coma mais derivados de leite

Os níveis das hormonas no corpo acabam por influenciar o tamanho das mamas. Algumas mulheres costumam ter o peito mais inchado quando estão perto da menstruação exatamente por isso. No entanto, alimentos que contém estrógeno, como o queijo e o iogurte, podem fazer as mamas aumentarem de tamanho.

Massage as mamas

Não há evidência científicas, mas massajar o peito pode causar um ligeiro crescimento do peito uma vez que estimula a circulação do sangue na região. Além disso, ajuda a melhorar o humor e a postura e, como já foi dito, este último item também tem efeito sobre o tamanho do peito.

Use maquilhagem para criar a ilusão de mamas maiores

Usar maquilhagem no centro das mamas pode criar um efeito de profundidade nas mamas. À semelhança do que é muitas vezes feito na maquilhagem para o rosto, o simples efeito de luz e sombra pode criar a ideia de que, para baixo, há mais volume.