Homem sobrevive durante 24 dias no mar a comer ketchup

Um homem, de 47 anos, sobreviveu no Mar das Caraíbas durante 24 dias a comer ketchup, alho em pó e uma garrafa de molho. O exército colombiano resgatou-o na terça-feira, após a vítima se ter perdido no mar quando estava a reparar o seu barco na ilha de Saint Martin, nas Antilhas Holandesas, em dezembro do ano passado.

"Não tinha comida, só tinha uma garrafa de ketchup que estava no barco, alho em pó e um Maggi (marca de um molho) ". Elvis sobreviveu 24 dias "sem ninguém para falar, sem saber o que fazer".

François tinha a palavra "ajuda" escrita no casco do barco e relata que quando via outros barcos, tentava sinaliza-los com uma fogueira dentro da embarcação, mas ninguém o viu.

"Foi difícil. A certa altura, perdi a esperança. Pensei na minha família". Até que a palavra "ajuda" foi avistada por uma tripulação de avião que informou a Marinha. Foi resgatado com a ajuda de um navio mercante.

O sobrevivente foi submetido a exames médicos na cidade portuária de Cartagena e entregue às autoridades de imigração colombianas para o levarem ao seu país de origem, segundo a agência Reuters.