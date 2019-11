Homens com pénis biónico dão melhores orgasmos, revela estudo

Os homens que recebem pénis biónicos conseguem dar aos seus parceiros melhores orgasmos e, consequentemente, uma vida vida sexual melhor.

A revelação é feita com base estudo citado pela publicação Mirror que envolveu mais de 450 homens com de disfunção eréctil grave que receberam implantes penianos biónicos gratuitos através do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) em 2018.

Alguns dos pacientes que se submeteram à cirurgia, avaliada em 8 mil libras (aproximadamente 9386 euros) e que envolve a inserção cirúrgica de uma haste ou cilindro dentro do pénis, eram sobreviventes de cancro e pacientes com diabetes tipo 1.

Após a cirurgia, cerca de 20 pacientes e respectivos cônjuges foram convidados a classificar as prestações sexuais, antes e depois, numa escala de 1 a 30, em que 1 é muito bom e 30 é muito mau.

Os resultados do estudo mostram que os parceiros disseram que pontuaram uma média de 22 antes da cirurgia para 10 com o implante. O mesmo estudo revela ainda que as mulheres que vivem com homens sem problemas de erecção pontuaram apenas 14.

A pesquisa revelou também que as mulheres eram 33% mais propensas a orgasmos com um homem com um pénis biónico.

Em 2018, um homem nascido sem o pénis recebeu um novo implante peniano, recorrendo à pele do antebraço. A intervenção permitiu-lhe fazer sexo com a sua namorada de longa data, utilizando um botão para aumentar a pressão.

O paciente afirma estar encantado com o resultado final.