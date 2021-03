Homicida que matou toda a família e inspirou saga de de terror 'Amityville' encontrado morto na prisão

Ronald DeFeo Jr. foi encontrado morto na prisão de Fallsburg, Nova Iorque, segundo confirmaram as autoridades ao New York Post.O homem de 69 anos cumpria a pena de prisão perpétua há 46, por ter matado os pais e os quatro irmãos em 1974, com recurso uma espingarda, durante a noite do dia 13 de novembro.Este episódio aconteceu devido a distúrbios psicológicos que assolavam Ronald DeFeo, que todas as noites ouvia vozes que repetiam a frase "Mata a tua família! Mata a tua família!". Segundo contou em tribunal, farto de suportar tal ordem, atuou sobre os próprios pais e irmãos em casa.Dado como suspeito, foi levado para interrogatório, onde assumiu o crime à polícia. O massacre inspirou o famoso livro e a série de filmes 'Amityville Horror', que relata fenómenos paranormais alegadamente encontrados pelas famílias que vieram a ocupar a casa onde DeFeo cometeu os homicídios.A morte do assassino foi confirmada na Albany Medical Center às 18h35, de sexta-feira, e as causas ainda estão a ser investigadas.Ronald DeFeo tinha uma audiência de liberdade condicionada marcada para julho.