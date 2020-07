Ibiza prepara época alta inédita sem festas devido ao coronavírus

A Ilha de Ibiza, em Espanha, é frequentemente conhecida pelas praias de água azul clara, os 'sunsets' na areia e o prolongar de noite nos bares. No entanto, este ano quem escolher este destino para as férias vai deparar-se com uma 'nova ilha'.Devido à pandemia do coronavírus, Ibiza não vai ter grandes festas mas pode contar com retiros, mercados e uma gastronomia que promete, segundo o 'Lonely Planet'.

As novas regras, impostas pelo governo balear, determinaram que os espaços com capacidade superior a 300 pessoas vão permanecer encerrados, sendo que os de menor capacidade só podem abrir com um terço da lotação. Vão ser utilizadas várias mesas e cadeiras que vão estar distribuídas ao longo dos espaços por forma a garantir que não existem zonas que potenciem aglomerado de pessoas.



Os areais das ilhas baleares estão também sujeitos a novas regras: Cada grupo de pessoas deverá ficar num espaço de 4 metros, com a distância de pelo menos 1 metro e meio entre grupos.



Recorde-se que Portugal e Espanha reabriram as fronteiras entre os dois países a 01 de julho.