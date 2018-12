Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa de 91 anos morre após vomitar as próprias fezes

Vítima sofria de um bloqueio intestinal que não foi detetado a tempo.

19:09

Uma idosa de 91 anos, Stella Budich, morreu depois de vomitar as suas próprias fezes na sequência de um bloqueio intestinal que não foi detetado pela equipa médica do lar de idosos em que estava na Florida, Estados Unidos.



Segundo avança o jornal britânico Metro, a morte de Stella aconteceu em agosto de 2014, mas só agora foi conhecido.



A filha da vítima, Michele Ozkan, criticou a equipa do centro de enfermagem do lar por não ter detetado os sintomas de perda de apetite.



"Não conseguiram detetar nada. Ninguém devia morrer por vomitar as duas próprias fezes", disse Michele ao Naples Daily News. "Ela dizia-me que sentia que ia vomitar, estava sempre mal disposta, mas ninguém conseguiu detetar nada", explicou.



Depois de ter vomitado as fezes, a mulher foi transportada para o hospital onde acabou por morrer no dia seguinte devido a um bloqueio intestinal.



O Departamento de Crianças e Famílias na Florida determinou que a morte foi causada por negligência da equipa médica, que foi multada em mais de 15 mil euros.