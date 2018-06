Homem incapaz de se mover devido a prisão de ventre

Matéria fecal causou a interrupção da circulação sanguínea nas pernas.

O inchaço abdominal do homem desapareceu imediatamente após o procedimento, com a circulação sanguínea restabelecido na perna direita.

Um homem de 57 anos deviu-se incapaz de se mexer durante 24 horas, sentiu dores nas pernas e naúseas durante três dias por sofrer de prisão de ventre.O paciente sofria de obstipação intestinal que, devido à acumulação de matéria fecal no reto e inchaço abdominal, levou à interrupção da circulação sanguínea na perna direita.De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, a prisão de ventre de longa duração pode levar a este estado clínico.O homem mal conseguia andar e os médicos não conseguiam encontrar pulsação na sua perna direita, de acordo com o relatório médico avançado pelo Mirror, e teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência.Os cirurgiões conseguiram remover dois litros de fezes das entranhas do homem e ele recuperou após quatro dias numa unidade de cuidados intensivos.