Idoso com Síndrome de Down morre um dia antes de fazer 79 anos

Robin Smith, o homem mais velho do Reino Unido com Síndrome de Down, morreu um dia antes de comemorar o 79º aniversário.O idoso, conhecido e acarinhado pela sociedade britânica, desafiou todas as probabilidades de viver uma longa vida. Quando nasceu, em 1941, os seus pais foram informados de que a sua longevidade só deveria atingir os 12 anos.Robin morava numa casa residencial desde 1986 e tinha uma grande paixão pela dança. Creceu em Northamptonshire com os pais, Ivy e Sid, e com os dois irmãos mais velhos.O ano passado o idoso assinalou de uma forma muito especial o seu aniversário e em declarações à imprensa local, falou no seu estilo de vida e no que fazia para se entreter. "Gosto de dançar sempre que posso", afirmou.Os seus cuidadores recordam Robin como um homem que adorava receber carinho, cantar em karaokes, aspirar, ver séries e comer cheesecake.Tornou-se na pessoa mais velha do Reino Unido a sofrer de Trissomia 21 o ano passado, altura em que o antigo detentor do título Kenny Cridge, de 79 anos, morreu.Esta sexta-feira, dia em que o idoso iria celebrar mais um ano de vida, o lar onde viveu vai dar uma pequena festa para "recordar e celebrar" o percurso de Robin.