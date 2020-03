Idosos com mais de 80 anos infetados com coronavírus em Itália "serão deixados a morrer"

Os idosos infetados com coronavírus em Itália que tenham mais de 80 anos ou problemas de saúde não vão ter acesso aos cuidados intensivos e vão "ser deixados a morrer".Segundo um documento escrito em Turim, por uma unidade que está destinada a gerir épocas de crise, alguns pacientes serão deixados de parte para que se consiga salvar quem tem mais hipóteses de viver.O The Telegraph analisou este documento que determina quais são os pacientes que vão ter tratamento para o coronavírus."Os critérios para acesso aos tratamentos intensivos em casos de emergência devem incluir a idade inferior aos 80 anos ou as condições médicas que este doente tem", pode ler-se no protocolo.A capacidade do paciente de se recuperar também é colocada em causa."[Quem vive e quem morre] é decidido pela idade e pelas condições de saúde do [paciente]. É assim que acontece numa guerra", explicou um médico.Fonte do governo italiano revelou que os critérios deste documento devem ser aplicados em todo o país desde que seja aprovado pelo comité técnico-cientifico.