Saiba quais são as escolas disponíveis para receber alunos durante pandemia de coronavírus

Os trabalhadores dos serviços escolares e os alunos mais carenciados (escalão A) têm, desde esta segunda-feira, escolas disponíveis para os receber, no caso dos primeiros, e servir refeições, no caso dos segundos.

Ao todo serão 668 escolas de referência (que incluem todos os níveis, desde o jardim de infância), divididas entre as 292 no Norte do País, 91 no Centro, 195 em Lisboa e Vale do Tejo, 66 no Alentejo e cerca de 30 no Algarve (a lista ainda está em atualização).

A lista está disponível no site da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), que pode consultar aqui: