Imagem real de mulher a dormir com criança na rua esconde uma mentira

Em apenas cinco dias, a publicação em Portugal contava já com quase 40 mil partilhas.

23.11.18

Reino Unido em Yorkshire e em Itália é dito que seja nas ruas da Sicília.



Certo é que esta publicação está a correr mundo e a sua origem é, alegadamente, de Bordéus. As primeiras vezes que esta surgiu nas redes sociais foi em 2017.



Uma estação de rádio francesa deu conta da existência desta mulher. Na imagem, surge Marie-Sophie, uma francesa da região do Médoc. Ajudados pelas associações Habitat e Humanisme de Bordéus, Marie, e os filhos, têm uma casa, na zona de Chartrons, desde dezembro do ano passado.



Homelessness. In every high-street in the UK. What sort of society do we live in. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/YhQTyupyeE — truther monkey (@Thedyer1971) November 13, 2017









Há quem diga que a imagem foi captada em Lisboa, no entanto, esta imagem, apesar de real, está a tornar-se viral por todo o mundo.Em França diz-se que esta imagem foi captada nas ruas de Bordéus, na Irlanda alegam que seja nas ruas de Dublin, no