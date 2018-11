"Hulk Iraniano" surpreende a Internet com o seu enorme físico

Sajad Gharibi tem mais de 400 mil seguidores no Instagram onde revela o seu dia-a-dia.

Sajad Gharibi tem 27 anos e um físico que já lhe valeu comparações com Hulk, o herói da Marvel. O "Hulk Iraniano" surpreendeu a Internet e amealhou mais de 400 mil seguidores na conta pessoal do Instagram onde revela o seu quotidiano.O iraniano pesa cerca de 187 quilos e tem o "dom" de fazer qualquer objeto parecer demasiado pequeno quando comparado consigo. O jovem posa nas redes sociais junto a carros e latas de refrigerante - que parecem de tamanho reduzido junto a ele - assim como publica diversas imagens onde exibe o seu incrível físico definido.Gharibi já revelou ter o desejo de se alistar e ajudar na defesa do Irão. "Os mártires que dão a vida pelo nosso país são os meus heróis e temos de lhes agradecer pela paz reinar no Irão", disse num dos vídeos partilhados nas redes sociais. Uma das suas vontades é combater o Daesh.O "Hulk Iraniano" tem ainda um lado carinhoso que revela ao visitar frequentemente crianças hospitalizadas.