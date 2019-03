Imagens mostram cabeça de tubarão gigante comido por orca

Apesar da opinião dos internautas, pescador acredita que Mako foi atacado por outro tubarão.

Um homem encontrou uma cabeça de tubarão gigante enquanto pescava no oceano, perto da costa australiana, durante esta quinta-feira.

As imagens, partilhadas por Jason nas redes sociais, levou a várias especulações sobre o que terá acontecido ao predador marinho. Os restos mortais correspondiam a um Tubarão Mako, que pode chegar aos 580 quilos e ter mais de quatro metros.

"Isto foi tudo o que conseguimos deste monstro Mako. Infelizmente não vimos o animal que o comeu mas deve ser impressionante. A cabeça pesava cerca de 100 quilos. Foi uma manhã louca! Fomos pescar na esperança de apanhar tubarões pequenos, mas só pescamos grandes tubarões que foram comidos por tubarões ainda maiores. Quando pensava que já tinha visto tudo, cortámos cerca de 35 quilos de carne da cabeça do Mako", pode ler-se na descrição das fotografias.

Rendidos ao fenómeno, os internautas escreveram inúmeros comentários onde especulavam sobre que animal teria atacado o tubarão, sendo este um dos maiores predadores marinhos e podendo atingir uma velocidade até aos 46 quilómetros por hora.

Até ao momento, a hipótese de ter sido uma orca o animal responsável pela morte do tubarão é a que tem surgido mais vezes. As também conhecidas por serem ‘baleias assassinas’ podem atingir um peso a rondar as seis toneladas.

Apesar disso, o pescador Jason acredita que Mako terá sido atacado por outro tubarão, de maiores dimensões.