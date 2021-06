Imagine voar a velocidade supersónica. Em 2029 será possível

os especialistas expressaram dúvidas de que algum dia haverá maneira de voos supersónicos comerciais serem rentáveis para as companhias aéreas.

Os EUA planeiam iniciar voos supersónicos a partir de 2029 e já anunciaram um acordo para comprar 15 jatos para transporte de passageiros.A 'Overture' é a primeira aeronave que os Estados Unidos querem adquirir, fabricada pela Boom Supersonic, empresa sediada em Denver, e deverá estar concluída em 2025, avança a CNN. Um ano depois, serão realizados os primeiros voos teste.O avião será programado para conseguir voar duas vezes mais rápido que os jatos comerciais de hoje. Espera-se que sobrevoe São Francisco a Tóquio em apenas seis horas.Outra especificação do avião é o facto de ser abastecido com 100% de combustível sustentável, tornando-se a primeira aeronave com voos de carbono zero.Apesar do avanço que representaria na aviação,