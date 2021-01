Noiva escolhe avós para damas de honor após novas medidas impostas devido à Covid-19

Uma jovem noiva decidiu ter as avós enquanto damas de honor. Quando Megan Kennedy e Thomas Cahoon ficaram noivos começaram logo a planear o grande dia.



Enviaram os convites a todos os que mais amavam e a noiva escolheu dez amigas para damas de honor. No entanto, com a chegada da pandemia da Covid-19, e com as restrições impostas relativamente ao número de convidados, Megan decidiu que fazia sentido as duas damas de honor serem duas pessoas tão especiais na vida dela: as avós.

Gillian, de 80 anos, e Mary Kennedy, de 90, acharam a ideia absurda, mas rapidamente se entusiasmaram pelo papel de destaque que ganharam no casamento que acabou por ter apenas 15 convidados e aconteceu em outubro, em Londres. A informação, avançada pela BBC, dá ainda conta que as avós foram vestidas de igual e levavam um bouquet enquanto percorriam o caminho até ao altar lado a lado.