"Impossível gostar de alguém assim": Mulher acusada de casar por dinheiro com homem com doença neuromuscular

Uma mulher, de 24 anos, deparou-se com dezenas de comentários desagradáveis depois de ter compartilhado imagens da cerimónia do casamento com um milionário que sofre de atrofia muscular.



Hannah Aylward casou-se com Shane Burcaw numa cerimónia no jardim de casa em Minneapolis, nos EUA, no início do mês de setembro e, depois de partilhar a feliz notícia com os cerca de 700 mil seguidores, Hannah deparou-se com pessoas que a acusaram de se casar com Shane por causa do dinheiro do homem.







"Há alguns anos, ler palavras como essas era doloroso. Durante algum tempo, eu duvidei que alguma vez eu e o Shane casássemos porque todos duvidavam do nosso relacionamento e do nosso amor".