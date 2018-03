Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imprensa russa denuncia "nova Guerra Fria" e "encenação russofóbica"

Medidas espelham estado de espírito um dia depois de 23 países expulsarem diplomatas russos.

12:09

Um dia depois de 23 países - entre os quais 16 da União Europeia - terem decidido expulsar um total de 116 diplomatas russos dos seus territórios, a imprensa russa começa a espelhar os medos, as certezas e as opiniões dos habitantes daquele país.



"A relação entre a Rússia e o Ocidente entra num período de 'Guerra Fria'", escreve o analista Fiodor Loukianov no jornal diário Vedomosti.



O diário Kommersant salienta nas suas páginas que estas "medidas, de uma gravidade sem precedentes (...), não são mais do que um novo agravamento das relações" entre a Rússia e o Ocidente. Da mesma forma, o jornal Nezavissimaia Gazeta lembra que há muito que não se registavam "expulsões coordenadas", naquilo que o diário Izvestia intitula de "encenação russofóbica".



Por outro lado, a rádio Ekho Moskvy mostrou-se mais auto-crítica e defendeu que a política da Rússia tem optado por concentrar a energia na autodestruição desde 2014".



Esta decisão internacional surge no âmbito das represálias ocidentais após o envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido.