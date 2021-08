Incêndios na Amazónia brasileira aumentam cinco vezes em agosto

A Amazónia brasileira registou 27.910 focos de incêndio em agosto, cinco vezes mais do que em julho passado, quando 4.977 áreas de incêndio foram notificadas, informou hoje o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O estado brasileiro do Amazonas, o maior do país, com cerca de 1,6 milhões de quilómetros quadrados de superfície, foi a região mais afetada pelas chamas em agosto, com 8.585 focos de incêndios, um recorde nunca antes visto no Brasil.

Os dados indicam que, no entanto, o volume de incêndios em agosto foi 4,7% menor que o registado no mesmo mês do ano passado, quando foram notificados 29.307 incêndios na maior floresta tropical do planeta.