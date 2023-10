Independentistas catalães comemoram sexto aniversário de referendo

Os movimentos políticos independentistas da Catalunha reuniram este domingo cerca de 4.500 pessoas em Barcelona, para comemorar o sexto aniversário do referendo unilateral de 01 de outubro.

A manifestação foi convocada para a Plaza Catalunya por vários movimentos pró-independência, como a Assembleia Nacional Catalã (ANC), Òmnium Cultural, a União Intersindical, a Associação de Municípios pela Independência (AMI) e o Consell per la Republica.

O aniversário do referendo coincide com as negociações para a formação do Governo de Espanha e dias depois dos partidos independentistas terem aprovado no Parlamento uma resolução que sujeita a investidura do líder socialista, Pedro Sánchez, ao estabelecimento de condições para a celebração de um referendo.

A presidente da ANC, Dolors Feliu, criticou o facto de a agenda dos partidos pró-independência tratarem mais de amnistia do que da "materialização da independência da Catalunha", referindo-se à insistência em conseguir o perdão para os dirigentes independentistas acusados do crime de promoverem um referendo que não é reconhecido pela Constituição espanhola.

"Qualquer amnistia deve estar ligada ao reconhecimento da liberdade da Catalunha, da liberdade de poder exercer o direito à autodeterminação e à independência. Não há outro caminho", disse Feliu, num dos discursos mais aplaudidos.

O presidente da Òmnium Cultural, Xavier Antich, tem defendido a amnistia do processo de referendo como uma forma de "o Estado reconhecer que votar não é crime".

A defesa da amnistia por parte de Antich foi recebida por numerosos participantes com assobios de desacordo, seguidos de gritos de "Independência".

As intervenções políticas foram intercaladas com palavras de ordem como "Puigdemont, nosso presidente", "01 de outubro, nem esquecimento nem perdão".