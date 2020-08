Indústria alemã teme novas restrições devido à Covid-19

A Confederação Alemã das Pequenas e Médias Empresas receia que o aumento do número de contágios com o novo coronavírus leve a novas restrições, com consequências económicas dramáticas, e afirmou-se contra uma "exagerada proteção contra a pandemia".

Numa carta dirigida à chanceler alemã Angela Merkel e aos chefes de Governo dos estados federados alemães, a ser publicada na edição deste fim-de-semana da revista Focus, o denominado 'Mittelstand' (como são conhecidos os milhares de pequenas e médias empresas que constituem a espinha dorsal da economia alemã) adverte que o reativar de algumas medidas para controlo da pandemia causaria mais danos à economia do que as restrições impostas na passada primavera.

Segundo refere, muitas empresas esgotaram as suas reservas financeiras e uma segunda fase de restrições poderá levar a encerramentos.

"Uma excessiva proteção contra os contágios não pode ter, outra vez, prioridade sobre a proteção da economia", lê-se na carta, citada pela agência espanhola Efe.

Para a confederação, o atual aumento dos números de contágio na Alemanha e na Europa são também um motivo de preocupação.

Na carta agora divulgada também se recorda que o 'Mittelstand' e os trabalhadores independentes foram quem sofreu grande parte do impacto das primeiras restrições impostas para fazer frente à pandemia.

As autoridades sanitárias alemãs contabilizaram 1.427 novos contágios por coronavírus nas últimas 24 horas, após ter sido ultrapassada na quinta-feira, pela primeira vez desde finais de abril, a barreira dos 1.700 novos casos.

O número total de positivos desde que foi conhecido o primeiro caso de covid-19 na Alemanha, a 27 de janeiro, ascende a 230.048 e o número de mortos aumentou para 9.260, mais sete do que na quinta-feira, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados à meia-noite.

Já o número de casos ativos é de 15.000.