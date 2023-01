Vários radicais extremistas do Daesh, auto proclamado Estado Islâmico, denominaram Cristiano Ronaldo de "infiél e escravo gay", através da rede social Telegram.

Os jihadistas não atacam o astro português pela sua nacionalidade, ou pelos seus ideais, mas sim por ter assinado com um clube da Arábia Saudita, país rival do grupo terrorista, de acordo com o jornal de notícias espanhol La Razón.

Cristiano Ronaldo assinou um contrato de duas temporadas com o clube saudita, Al Nassr.