Influencer de fitness brasileiro alvo de operação contra tráfico de droga

Ao todo, estão a ser cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, um em Minas Gerais e um no Paraná.





View this post on Instagram A post shared by Renato Cariani (@renato_cariani) De acordo com a investigação, a empresa Anidrol é suspeita de desviar toneladas de um produto químico para produzir entre 12 e 16 toneladas de crack.

A Polícia Federal Brasileira iniciou, esta terça-feira, uma operação contra o tráfico de drogas e o desvio de um produto químico utilizado na produção de crack, avança o portal G1.Segundo as autoridades, o principal alvo da investigação é a empresa Anidrol, situada em Diadema, São Paulo, e que tem como sócio o influencer de fitness Renato Cariani.O produtor de conteúdos, que conta com mais de sete milhões de seguidores no Instagram, é um dos visados da operação."Fui surpreendido com um mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, onde fui informado que não só a minha empresa com várias outras estão a ser investigadas num processo que eu desconheço", disse Renato.