Influencer faz 18 cirurgias e gasta mais de 160 mil euros para se parecer com ídolo coreano. Veja as imagens

Um Influencer britânico foi submetido a 18 cirurgias estéticas no valor de 140 mil libras (mais de 160 mil euros) para se parecer com um cantor coreano.

Oli London fez várias operações como cirurgia ocular, lifting facial, redução de tórax e plástica no nariz para recriar o visual do ídolo Jimin, da boyband BTS.

O jovem de 31 anos e residente em Londres diz que neste momento se identifica com uma pessoa não binária e coreana. "Tudo começou quando eu morei na Coreia do Sul em 2013, fiquei tão apaixonado e obcecado pela cultura coreana, a língua e as pessoas", disse Oli ao DailyMail, revelando que se apaixonou pela estetética do povo coreano.

As cirurgias começaram em 2013 e já incluíram cinco cirurgias ao nariz, levantamento de pálpebras e contorno facial, incluindo a reestruturação das maçãs do rosto e da mandíbula para que pareçam "simétricas". No entanto Oli diz que não vai parar por aqui. "Eu sinto que sou uma tela que nunca foi realmente feita, há mais alguns ajustes que eu quero fazer", refere o jovem.