Inspecionado último navio com cereais no Mar Negro

O último cargueiro que transportava cereais da Ucrânia no Mar Negro foi inspecionado na noite desta segunda-feira em Istambul, poucas horas antes da suspensão do acordo entre a Rússia e a Ucrânia, anunciou a ONU.

"A inspeção da carga do [navio] TQ SAMSUN foi finalizada pelo Centro de Coordenação Conjunta" (JCC), afirmou a entidade em comunicado, especificando que foi a 1972.ª realizada desde 01 de agosto de 2022 no âmbito da Iniciativa de Cereais do Mar Negro.

O cargueiro de bandeira turca "deixou no domingo o porto de Odessa, sul da Ucrânia, e chegou esta segunda-feira ao local de inspeção a norte de Istambul, no Mar Negro", segundo o JCC, que foi responsável por supervisionar a implementação destes acordos assinados em julho 2022 entre a Ucrânia, Rússia, Turquia e Nações Unidas.