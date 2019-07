Instagramer vende água do banho por 26 euros e stock esgota em três dias

Belle Delphine, uma Instagramer que tem mais de 3.9 milhões de seguidores, deu a possibilidade aos fãs de lhe comprarem a água do banho.A jovem de 19 anos, que ficou conhecida num conteúdo que nos Estados Unido se designa por Not Safe for Work (não seguro para trabalho), está a vender frascos com a água do seu banho por cerca de 26 euros cada.A verdade é que o stock esgotou em três dias."Esta água não é para beber e deve ser usada para fins sentimentais", afirma Belle.A jovem costuma partilhar fotos com pouca roupa e com expressões faciais ahegao, um termo usado na pornografia japonesa em que a expressão facial durante o sexo é semelhante a personagens fíticias.