Inundações na Coreia do Sul causam pelo menos 22 mortos e 14 desaparecidos

Pelo menos 22 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas devido às chuvas torrenciais que caíram em várias regiões da Coreia do Sul, anunciou este sábado o Ministério do Interior sul-coreano.

No espaço de três dias, chuvas torrenciais submergiram muitas regiões do país em plena época das monções de verão, refere o Ministério do Interior da Coreia do Sul em comunicado, adiantando que a maior parte das 22 pessoas que morreram e as 14 desaparecidas foram apanhadas por deslizamentos de terras ou arrastados pelos grandes caudais.

A maioria das vítimas - incluindo 16 mortos e nove desaparecidos - encontrava-se na província de Gyeongsang do Norte, onde enormes deslizamentos de terras em zonas montanhosas subterraram casas habitadas.