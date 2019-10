Investigação a site de pornografia infantil leva a deter 338 pessoas em 38 países

Autoridades policiais norte-americanas anunciaram esta quarta-feira que 338 pessoas do mundo todo foram acusadas como parte de uma investigação criminal de um site de pornografia infantil que vendia vídeos com recurso à criptomoeda bitcoin.



O site, chamado Welcome To Video, foi retirado do ar em março de 2018 e continha mais de 250 mil vídeos exclusivos, disseram as autoridades.

