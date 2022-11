Irão revela que vários cidadãos franceses foram detidos nos protestos e vão ser condenados

O ministro do Interior do Irão, Ahmad Vahidi, anunciou, esta quarta-feira, que vários agentes, pertencentes aos serviços secretos franceses, foram detidos no país no seguimento dos protestos que têm ocorrido.A República Islâmica acusa os adversários ocidentais de terem provocado agitação nacional devido à morte da jovem curda, Mahsa Amini, no passado dia 16 de setembro.Ahmad Vahidi, revela que "pessoas de outras nacionalidades foram detidas nos motins, algumas das quais desempenharam um papel importante. Havia elementos da agência francesa de inteligência e eles serão tratados de acordo com a lei", segundo informação divulgada pela agência Reuters.A morte da jovem curda e o aumento da repressão das manifestações acabaram por isolar ainda mais o Irão, num momento em que o Governo do país está a lutar para reavivar um acordo militar de 2015 com outras potências mundiais. O Irão tem apresentado, também, uma posição cada vez mais agressiva com a França, detendo os cidadãos franceses, confessou Emmanuel Macron após a reunião do G20 na Indonésia.Há uma semana, a ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, mencionou que já tinham sido detidos sete cidadãos franceses no Irão. O enviado especial dos EUA para o Irão, Robert Malley, defende que os países deveriam desenvolver uma resposta coordenada para proteger os cidadãos detidos no país autoritários, podendo utilizar reféns como "moeda de troca".De acordo com a Reuters, o Irão acusa o ocidente de incentivar a agitação no país, que está a pôr em risco a estabilidade do domínio clerical, que está em vigor desde a Revolução Islâmica que ocorreu em 1979.