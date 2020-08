Irmã de Mariah Carey acusa mãe de a forçar a atos sexuais com homens durante rituais satânicos

Alison Carey, a polémica irmã mais velha de Mariah Carey, acusou a mãe, Patrícia Carey, de a ter forçado a atos sexuais com homens mais velhos quando esta tinha apenas 10 anos.De acordo com o jornal Daily Mail, a mulher de 57 anos alega que para além de ser vítima de abusos, era ainda obrigada a assistir às violações de outras jovens durante encontros satânicos que incluíam rituais de sacríficios, pela madrugada fora.A irmã da "estrela Pop" intimou formalmente a progenitora notificando-a como ré perante o Supremo Tribunal de Nova Iorque. Apesar das acusações, o documento não fornece nenhum detalhe ou prova das mesmas.Allison afirma que os atos sexuais a que foi sujeita em criança lhe provocaram um transtorno de stress pós-traumático e um quadro crónico de ansiedade e depressão.Exige uma indemnização por danos fisícos e psicológicos e ainda pelo dinheiro que dispendeu ao longo da vida para poder ter acompanhamento psiquiátrico.Esta não é a primeira vez que a irmã de Mariah Carey faz correr tinta na imprensa internacional. Allison já trabalhou como prostituta, é seropositiva, e tem um passado turbulento ligado às drogas. Vive de costas voltadas para a irmã desde 1991, bem como da mãe, que agora acusa de atos bárbaros.Em 2016, lançou um vídeo que foi altamente difundido nas redes sociais, nos quais implorava à cantora norte-americana que lhe desse dinheiro. Mariah Carey nunca veio a público comentar as declarações da irmã.