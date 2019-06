Irmãs doam rins para homenagear pai que morreu com insuficiência renal

Infelizmente o nosso pai morreu antes de poder receber um segundo transplante de rim. A Hannah e eu estávamos determinadas a certificar-nos de que menos duas famílias menos passem por aquilo que passámos no ano passado. Então, na semana passada, a Hannah e eu doamos os nossos rins, anonimamente, com 24 horas de diferença. Isto é para ti, pai".



Duas irmãs doaram os rins de forma voluntária a desconhecidos com o intuito de homenagearem ao pai, em Illinois, nos Estados Unidos da América.De acordo com o canal televisivo ABC, o homem, chamado Mark, morreu com insuficiência renal, em setembro do ano passado.De forma a homenagear o pai e ajudar famílias que precisassem, Bethany e Hannah Goralski tomaram a decisão de doar um rim, cada uma delas.Mark tinha doença de Crohn. Apesar de ter sido sujeito a um transplante renal em 2011, o homem não resistiu em morreu em 2018.Foi na altura em que o quadro clínico do pai piorou, que Bethany e Hanna tentaram ser suas dadoras. No entanto, Mark já não tinha, segundo os médicos, condições para receber um transplante.Para as duas irmãs, esta decisão que agora tomaram, é um motivo de orgulho para Mark. Ao ABC, Bethany disse acreditar que o pai "ficaria muito orgulhoso".A irmã, Hannah, aproveitou o momento para recordar que o pai era um homem que "estava sempre a dar, estava sempre a ajudar os outros". Foi por estas razões que as irmãs decidiram doar, anonimamente, um órgão de cada uma.Foi em março deste ano que as irmãs foram submetidas a uma cirurgia onde lhes removeram um dos rins. A operação decorreu no Northwestern Memorial Hospital de Chicago. Foi neste hospital que Mark recebeu, há oito anos, o primeiro transplante renal.Nas redes sociais, as irmãs partilharam o momento, já depois da cirurgia, acompanhado de um texto emotivo para o pai.No texto pode ler-se: "