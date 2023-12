Um dia depois do veto dos EUA a um cessar-fogo, Israel manteve a ofensiva contra o Hamas e voltou a bombardear a Faixa de Gaza. Vários raides israelitas provocaram mais mortes, feridos e destruição em Rafah e Khan Younis, cidades do Sul. Israel apelou aos civis do Norte da Faixa de Gaza que fossem para abrigos ao mesmo tempo que continuam os combates no Sul.









