Israel diz ter atingido casa do principal líder do Hamas em Gaza

Os militares israelitas afirmaram hoje terem atingido a casa do principal líder do Hamas em Gaza, após quase uma semana de fortes ataques aéreos e disparos de foguetes contra Israel a partir do território governado pelo grupo islâmico.

O General Hidai Zilberman, um porta-voz do exército, disse à rádio do exército israelita hoje que os militares tinham como alvo a casa de Yehiyeh Sinwar, o líder mais alto do Hamas dentro do território, que provavelmente se esconde junto com o resto do escalão superior do grupo.

A sua casa está localizada na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza,