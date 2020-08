Já se sabe como será feito o regresso às aulas na comunidade de Madrid

O regresso à escola na comunidade de Madrid, em Espanha, vai começar com aulas presenciais na Educação Infantil (primeiro e segundo ciclo, até aos 6 anos) e na Educação Primária e Secundária (6 aos 16 anos). Nos restantes níveis de ensino as aulas serão semi presenciais.

O número de alunos por aula fica limitado a um máximo de 23 estudantes, número que pode ser aumentado até 30, caso o espaço o permita. Serão contratados quase 11 mil profissionais para o ensino, sobretudo professores.

Estas são algumas das medidas incluídas no plano de regresso às aulas anunciado esta terça-feira pela presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, que terá à disposição um orçamento de 370 milhões de euros.

O uso de máscara no recinto escolar, mesmo nas salas de aula, será obrigatório para todos os alunos com mais de seis anos, exceto se apresentarem motivos médicos justificados que o proíbam.

Também a data de regresso às aulas sofreu alterações, com os vários níveis de ensino a iniciar de forma escalonada. As crianças dos 0 aos 3 anos são as primeiras a regressar, já no dia 4 de setembro, seguidos do segundo ciclo da Educação Infantil (3 aos 6 anos), da Primária e do Ensino Especial, a 8 do referido mês. Os últimos a retomar as aulas serão os alunos do Ensino Superior, a 28 de setembro.

A comunidade de Madrid também fez saber que vai oferecer testes a 100 mil docentes e funcionários de apoio dos centros públicos e subsidiados no início das aulas. Será ainda feito um estudo entre 13 mil estudantes e 1.500 professores de forma a estudar a evolução do coronavírus no panorama escolar durante os próximos meses.