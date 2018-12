Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jair Bolsonaro e Moro em alta no Brasil

Presidente eleito e futuro ministro cada vez mais populares.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:37

O presidente-eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, e o seu futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, estão em alta nas sondagens de popularidade apesar de ainda faltar quase um mês para tomarem posse.



De acordo com um estudo do Instituto Ipsos para o jornal ‘Estado de São Paulo’, no final de outubro 44% dos brasileiros aprovavam a atuação do então candidato Bolsonaro, mas agora, pouco mais de um mês depois, essa avaliação positiva subiu para 61%.



Já em relação ao ex-magistrado que liderou a Lava Jato, a aprovação cresceu de 42% para 59% no mesmo período.



Os cidadãos mostram agrado pelas medidas já anunciadas pelo PR-eleito e pela forma como montou o governo, sem se submeter a trocas de favores com os partidos.



Os brasileiros aprovam também a decisão de Moro de deixar a carreira judicial para liderar a luta contra a corrupção e o crime organizado a partir do governo.