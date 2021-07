Jair Bolsonaro internado com crise de soluços

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deu esta quarta-feira entrada nas Urgências do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com queixas de dores abdominais.



Um comunicado da Presidência refere que Bolsonaro foi hospitalizado para tentar acabar com uma crise de soluços que o atormenta há mais de uma semana. Os médicos já lhe diagnosticaram uma inflamação no intestino.

Jair Bolsonaro, recorde-se, foi gravemente ferido a 6 de setembro de 2018, com uma facada no abdómen, durante uma ação de rua inserida na campanha presidencial, e submetido a quatro cirurgias.





Até à hora de fecho desta edição desconhecia-se se as duas situações clínicas estavam relacionadas. Bolsonaro tinha esta quarta-feira uma reunião com os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso.