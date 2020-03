Japão já tem medicamento para a gripe "claramente eficaz" contra o coronavírus

As autoridades médicas na China anunciaram que o Japão está a produzir um medicamento contra a gripe que se está a mostrar "claramente eficaz" no tratamento de pacientes com coronavírus, segundo avança o The Guardian.O funcionário do ministério da ciência e tecnologia da China, Zhang Xinmin, afirma que o favipiravir, desenvolvido por uma subsidiária da conhecida marca Fujifilm, produziu resultados positivos em ensaios clínicos na cidade de Wuhan e em Shenzhen que contaram com a participação de 340 paientes."Tem um alto nível de segurança e é claramente eficaz no tratamento", revela Zhang.Os pacientes que foram medicados com favipiravir deram negativo ao teste de coronavírus após cerca de quatros dias de se terem tornado casos positivos de Covid-19.Os raios-X a estes pacientes confirmaram ainda uma melhoria na condição pulmonar em cerca de 91%, contra os 62% de quem é tratado sem o medicamento.A Fujifilm Toyama Chemical, que desenvolveu o favipiravir, recusou-se a comentar as alegações.