Jean Wyllys diz que está a construir-se uma nova junta militar para governar o Brasil

Deputado desistiu do novo mandato e saiu do Brasil face às ameaças de morte que recebeu.

Por Lusa | 19:08

O ativista e político brasileiro Jean Wyllys afirmou esta terça-feira, em Coimbra, que está em construção uma nova junta militar para governar o Brasil, avisando o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, de que a cortesia com Bolsonaro tem limites.

Perante um auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) cheio de portugueses e brasileiros, Jean Wyllys assumiu o seu pessimismo em relação às próximas eleições no Brasil - "ainda não vejo um melhor cenário para as próximas eleições" - e deixou um alerta sobre "algo de muito perigoso que está a acontecer" no país.

Para o antigo deputado do PSOL - e crítico de Bolsonaro, Presidente brasileiro -, que desistiu do novo mandato e saiu do Brasil face às ameaças de morte que recebeu, está a constituir-se "uma junta militar para governar o país".