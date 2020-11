As mensagens de Joe Biden e Donald Trump por ocasião do Dia de Ação de Graças, que ontem se celebrou nos EUA, mostraram mais uma vez as profundas diferenças entre ambos na forma de encarar a pandemia. Biden pediu aos americanos o sacrifício de ficarem em casa nesta época festiva, enquanto Trump convidou-os a juntarem-se para celebrar a data, contrariando todos os avisos dos cientistas e profissionais de saúde.













“Encorajo todos os americanos a juntarem-se, em casa e nos seus locais de oração, para dar graças a Deus pelas nossas inúmeras bênçãos”, diz Trump na sua mensagem oficial. Em contraste, o presidente-eleito Biden fez um veemente e sentido apelo aos americanos para seguirem o conselho das autoridades de saúde e ficarem em casa. “Sei que é difícil abdicar das tradições familiares, mas este ano é importante”, afirmou Biden, que lembrou “os lugares vazios à mesa” que muitas famílias vão ter este ano mas manifestou confiança no futuro.

pormenores



Trump perdoa Flynn



Donald Trump assinou quarta-feira à noite um perdão presidencial para o seu antigo Conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn, que admitiu ter mentido ao FBI na investigação à alegada ingerência russa nas presidenciais de 2016. “Tenha uma grande vida, general Flynn”, escreveu Trump no Twitter. Especula-se que, antes de deixar o cargo, o presidente poderá indultar outros aliados e até perdoar-se a si próprio.





Punir Giuliani



O congressista democrata Bill Pascrell apelou à Associação Americana dos Advogados para retirar a licença de Rudolph Giuliani e outros membros da equipa legal de Trump por fazerem “alegações falsas” em tribunal sobre a suposta fraude.