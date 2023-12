Joe Biden afirma que ex-presidente Trump "certamente apoiou uma insurreição"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou esta quarta-feira que Donald Trump "certamente apoiou uma insurreição" em 2021, escusando-se a comentar a decisão judicial que considerou o seu antecessor inelegível para as eleições presidenciais do próximo ano.

O ex-presidente republicano "certamente apoiou uma insurreição, não há dúvida sobre isso, nenhuma, zero. E parece que está a reincidir de todas as maneiras", disse Biden, ao chegar a Milwaukee (Wisconsin), um dia depois do Supremo Tribunal do Colorado determinar Trump inelegível para a presidência devido ao seu envolvimento na invasão ao Capitólio, em janeiro de 2021.

Esta quarta-feira, Biden afirmou caber ao tribunal decidir se é aplicável a Trump a 14.ª emenda da Constituição, que impede de voltar a exercer cargos públicos.