Jogador de futebol americano tem alta nove dias depois de paragem cardíaca

Damar Hamlin teve esta quarta-feira alta hospitalar, nove dias depois de ter sofrido uma paragem cardíaca num jogo da Liga norte-americana de futebol americano (NFL), informaram os Buffalo Bills.

"Damar Hamlin teve hoje alta do Centro Médico Geral de Buffalo [...]. Hamlin foi admitido na segunda-feira e foi submetido na terça-feira a uma extensa avaliação médica, assim como uma série de testes cardíacos, neurológicos e vasculares", lê-se numa mensagem dos Bills, na rede social Twitter.

O médico Jamie Nadler garantiu que foram feitas "uma série completa de testes e avaliações" e que "Damar pode com segurança ter alta para continuar a sua reabilitação em casa e com os Bills".

Em 02 de janeiro, Damar Hamlin foi hospitalizado em "estado crítico", após ter colapsado em campo, na partida da NFL frente aos Bengals.

Durante o primeiro quarto de jogo frente aos Cincinnati Bengals, Damar Hamlin, de 24 anos, chocou contra um adversário, levantou-se, mas acabou por cair logo de seguida no campo.

"Damar Hamlin sofreu uma paragem cardíaca após uma colisão durante o jogo entre os Buffalo Bills e os Cincinnati Bengals. O seu batimento cardíaco foi reposto ainda no campo e foi transportado para o hospital da Universidade de Cincinnati para mais testes e tratamento. Ele está sedado e em estado crítico", referiu a equipa em comunicado.

Os jogadores de ambas as equipas ajoelharam-se perto de Hamlin enquanto este estava a ser assistido ainda no relvado, com o jogo a ser primeiro suspenso e, mais tarde, a acabar mesmo por ser adiado.

Hamlin voltou a respirar sem auxílio na sexta-feira e, quando voltou a conseguir comunicar, perguntou se a equipa tinha vencido o jogo.