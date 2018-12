Jogador de videojogos bate na namorada em direto na net

Luke Munday estava a fazer streaming do jogo Fortnite quando começou a discussão, que acabou em agressões.

11:43

Luke Munday, um engenheiro informático de 26 anos, foi detido este domingo em Sydney, na Austrália, depois de ter agredido a namorada grávida quando estava a fazer um streaming em direto na Internet.



O jogador estava a transmitir a sua performance no popular jogo 'Fortnite' quando a discussão começou. A câmara e o microfone instalados no seu PC registaram as imagens de Luke, cada vez mais irado e ouve-se o som das agressões e do choro da namorada. Na casa estavam também os dois filhos do casal, de três anos e seis meses, que também começam a chorar.



O motivo da discussão terá sido, precisamente, o jogo 'Fortnite'. No diálogo, percebe-se que a namorada, de 21 anos, se está a queixar de ele estar há horas a jogar. Luke, conhecido no jogo pela alcunha 'Mr. Dead Moth', repete vezes sem conta "vou sair daqui em breve" e, a dado momento, grita-lhe que é ele que paga as contas em casa.



A conversa sobe de tom e o homem levanta-se, enraivecido. Ouve-se o som de bofetadas e a mulher começa a chorar. Também se ouve as crianças a chorar, assustadas com a cena de violência. De seguida, a namorada diz a Luke que lhe bateu na cara e a exige um pedido de desulpas. Luke diz que o fará mais tarde, mas tem novo acesso de fúria e volta a bater-lhe.



O vídeo foi partilhado por um outro jogador que estava online e assistiu à cena, estarrecido. Ao final do dia, Luke foi detido pela polícia e vai ser apresentado a tribunal esta quinta-feira. É suspeito de maus tratos.



O engenheiro informático tinha, até aqui, um percurso profissional imaculado. Foi até alvo de um perfil numa revista australiana de tecnologia, que o considerava, em 2016, um dos talentos mais promissores da Austrália. O episódio de domingo ameaça revela um lado bem mais negro da sua personalidade.



Libertado ainda no domingo, Luke refugiou-se em casa do avós. Em declarações à imprensa australiana, defendeu-se. "Estão todos a julgar o caso pelo vídeo, mas não viram o que aconteceu, nem leram o relatório da polícia. Não sabem o que aconteceu fora do ângulo da câmara. Todos pensam que lhe dei uma sova, quando isso não aconteceu".



Luke garante ao canal 7 News que não é um abusador de mulheres. "Ela [a namorada] sabe isso e vai defendê-lo no tribunal. Eles têm o meu testemunho e o testemunho dela e ambos coincidem. Nada como isto aconteceu antes nem voltará a acontecer", garante Luke Munday.