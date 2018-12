Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O mapa das mulheres mortas por violência doméstica em Portugal em 2018

Desde janeiro, pelo menos 25 mulheres já foram assassinadas por maridos, companheiros ou filhos.

Por J.C.M., S.A.V., J.C.R. e J.T. | 18:30

Desde janeiro, pelo menos 25 mulheres foram assassinadas em Portugal, em casos de violência doméstica. São crimes cometidos pelos maridos, os companheiros ou até pelos filhos. Um fenómeno que continua a fazer dezenas de vítimas a cada ano e que é transversal a todas as classes sociais.



O mapa dos crimes mostra que a violência está presente em todas as regiões do País e até no estrangeiro, onde mulheres lusas são vítimas da violência dos companheiros portugueses.