Jogo viral 'Momo' mata dois jovens na Colômbia

Rapariga de 12 anos e um rapaz de 16 foram as vítimas mortais, na cidade de Barbosa.

10:44

Uma rapariga de 12 anos e um rapaz, de 16, terão morrido na sequência do jogo online Momo, que incentiva à automutilação e se tornou viral nas redes sociais.



As duas mortes aconteceram em apenas 48 horas, na cidade de Barbosa, na Colômbia. Segundo avança a imprensa local, os dois jovens conheciam-se e o rapaz teria convidado a rapariga a participar no jogo.



"Eles entraram neste desafio que incentiva os jovens a automutilarem-se. O jogo tem vários níveis e o último é o suicídio", sublinhou o representante do governo local, Janier Landono, citado pelo The Telegraph.



De acordo com o site HSB Noticias, os telemóveis das vítimas mortais foram apreendidos.



O jogo do Momo foi criado no WhatsApp e também no jogo Minecraft, tendo como objetivo lançar desafios a quem enviar uma mensagem a um número anónimo. Este contacto é apresentado aos participantes através de um personagem de cabelo preto e olhos grandes.