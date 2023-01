Jornal satírico Charlie Hebdo continua a publicar caricaturas sobre regime iraniano

O jornal satírico francês Charlie Hebdo, cuja publicação na semana passada de caricaturas do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e dos mulás provocaram uma crise diplomática entre Paris e Teerão, continua a divulgar novas caricaturas sobre o regime iraniano

A primeira página da edição de quarta-feira, que faz eco da capa da semana passada, retrata religiosos em situações de conotação sexual e, no interior do jornal, Ali Khamenei é diversas vezes esmurraçado em referência às centenas de pessoas que foram executadas pelas forças de segurança durante os protestos.

O jornal Charlie Hebdo lançou, em dezembro, um concurso de caricaturas do líder iraniano, como símbolo da repressão contra as mulheres no Irão, onde há meses decorrem inúmeros protestos.