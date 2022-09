Oito mortos em protestos pela morte de mulher detida pela polícia no Irão

Pelo menos oito pessoas foram mortas na repressão aos protestos que se multiplicam no Irão após a morte de uma mulher detida pela polícia, na semana passada, e as redes sociais foram bloqueadas no país.

As manifestações têm-se espalhado por várias cidades daquela república islâmica desde que foi revelada a morte de Masha Amini, de 22 anos, na sexta-feira.

Os protestos chegaram mesmo à cidade sagrada de Qom, local de nascimento do líder supremo iraniano Ali Khamenei, que discursou esta quarta-feira num evento em Teerão sem mencionar os protestos no país.