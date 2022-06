Líder supremo do Irão acusa EUA de instigar manifestações no país

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, acusou este sábado "o inimigo", nomeadamente os Estados Unidos, de explorar e instigar os protestos nas últimas semanas que têm surgido no país a denunciar o aumento dos preços e a corrupção.

"Hoje, o inimigo depende dos protestos populares para atacar o sistema islâmico", afirmou Khamenei, num discurso para uma multidão reunida no mausoléu dedicada ao 'ayatollah' Khomenei, no âmbito do aniversário da morte do fundador da República Islâmica.

A declaração surge após uma vaga de manifestações contra o aumento dos preços dos alimentos básicos, um movimento que reacendeu-se após o colapso, na semana passada, de um edifício em Abadan, na província de Khouzestan, no sudoeste iraniano, em que se registaram pelo menos 37 mortes.