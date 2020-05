Jornalista assassinado no México. É o terceiro caso desde o início do ano

O repórter mexicano Jorge Armenta foi assassinado no sábado no norte do país, assim como um polícia municipal, elevando para três o número de jornalistas mortos no México desde o início do ano, disseram fontes judiciais.

O diretor do Medios Obson, um meio de comunicação 'online', foi vítima de um ataque armado em Ciduad Obregon (norte), no qual um polícia também foi morto e outro ferido, disseram os serviços do procurador local na rede social Twitter.

Jorge Armenta tinha recebido ameaças e estava a beneficiar de um programa de proteção para pessoas ameaçadas, defensores de direitos humanos e jornalistas, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) a representante mexicana da organização não-governamental (ONG) Repórteres Sem Fronteiras, Balbina Flores.