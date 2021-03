Jovem acusada de agressão após arrancar máscara e tossir para cima de motorista da Uber nos EUA

Uma passageira foi detida por roubo e agressão a um condutor da Uber, depois de ter tossido para cima deste.



O episódio ocorreu nos EUA. Arna Kimiai, de 24 anos, deu entrada numa prisão do condado norte americano de São Francisco no passado domingo depois de ter sido acusada de tentativa de roubo e agressão a Subhakar Khadka, motorista da Uber.







De acordo com o jornal Daily Mail, o momento tornou-se viral quando, no passado sábado, Kimiai, sem máscara e acompanhada por mais três mulheres, apanharam boleia do condutor.



Khadka pediu à passageira que utilizasse máscara de proteção devido à propagação do vírus da Covid-19. No entanto, a mulher não acatou a ordem e acabou a tossir para cima do motorista da Uber, arrancando-lhe de seguida a máscara. Nas imagens é ainda possível ver Arna a tentar roubar o telemóvel do homem.





24-year-old Arna Kimiai, an Iranian Harmful, coughed into the face of Nepali Subhakar Khadka when the Uber driver asked her to wear a mask. The incident took place this month in San Francisco. She also attacked him and snatched his phone. The bio jehadi faces 20 years in prison. pic.twitter.com/6zb9DyT0aT — Rakesh Thiyya (@ByRakeshSimha) March 16, 2021

Em declarações à CBS, o homem revela que os insultos agravaram-se quando parou numa bomba de gasolina para obrigar a mulher a comprar uma máscara.



Kimiai recorreu mais tarde à rede social Instagram para se defender do episódio. Durante um vídeo, a passageira ameaçou processar a empresa, alegando que o motorista a tinha expulsado do veículo.



Uma das outras passageiras foi também detida pela Polícia de Las Vegas depois de ter sido a alegada responsável por libertar gás pimenta dentro do carro.