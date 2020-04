Jovem árbitro sai à rua para mostrar cartões a quem não cumprir distanciamento social durante a pandemia. Veja as imagens

Quem não cumprir as regras de distanciamento social na cidade tunisina de Nabeul vai ter de lidar com os cartões do jovem árbitro Abdelhak Etlili.Aos 19 anos decidiu sair à rua em tempo de pandemia para mostrar cartões amarelos, vermelhos e azuis para impedir a propagação do coronavírus na cidade onde vive. A ideia original de mostrar cartões às pessoas enquanto percorre as ruas vestido de árbitro é não mais que uma medida de sensibilização para os residente de Nabeul."Eu faço o que posso. Espero que a mensagem chegue e que as pessoas se cuidem e compreendam que o vírus é muito perigoso", diz Abdelhak Etlili.Apesar de Etlihi dizer que algumas pessoas se sentiram irritadas com a advertência, muitas reagiram positivamente à atitude que tomou.

