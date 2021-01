Jovem de 15 anos espancado quase até à morte em França. Há 12 detidos

Consternación en Francia. Un grupo de jóvenes dio una brutal paliza a #Yuriy, un chico de 14 años, cuando salía de la escuela en el distrito 15 de París, el 15 de enero. Está en coma inducido y buscan a los agresores. pic.twitter.com/IGyx3HWf9v — Alejo Schapire (@aschapire) January 23, 2021

Um jovem de 15 anos foi brutalmente agredido em Paris, França, tendo sido levado em estado grave. O caso ocorreu no passado dia 15 de janeiro e desde então já foram detidos 12 suspeitos, onze menores e um adulto, do ataque.Os detidos são alvos de "acusações de tentativa de assassinato, formação de quadrilha para cometer um crime e furto em reunião com a violência".A polícia encontra-se a investigar e procura o rasto de uma possível guerra de gangues rivais, avança o jornal francês El Mundo.O vídeo mostra o ataque ao jovem, Yuriy, que foi rodeado por um grupo que o pontapeou e espancou brutalmente. É possível constatar pelo menos uma dezena de pessoas com roupas de desporto e casacos com capuz e Yuriy caído no chão. Depois o grupo abandona-o à sua sorte.O ministro do Interior, Gérald Darmanin, denunciou no sábado, 23 de janeiro, o caso no Twitter condenando-o como "um ataque de incrível selvageria" .